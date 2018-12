Lozano reageert gepikeerd na wissel: ‘Mooi dat hij kwaad is’

Mark van Bommel is tevreden over de wedstrijd van PSV tegen Excelsior, maar vindt ook dat de score hoger had kunnen uitvallen dan 6-0. “We hebben zoveel kansen gehad en zoveel druk uitgevoerd. Het had geconcentreerder en gedisciplineerder gemoeten”, zegt de trainer voor de camera van FOX Sports.

Van Bommel was niet optimaal tevreden en greep daarom na 72 minuten voor het eerst in: Hirving Lozano werd vervangen door Donyell Malen. Lozano reageerde gefrustreerd. “Mooi dat hij kwaad is, een spits wil scoren”, aldus Van Bommel.

“Hij wil er niet af, hij wil scoren. Ik was vroeger ook teleurgesteld, maar we hadden meer discipline nodig.” De doelpunten werden gemaakt door Luuk de Jong (tweemaal), Malen en Steven Bergwijn. Daarnaast scoorde Excelsior twee keer in eigen doel. Twee treffers werden direct voorbereid door Erick Gutierrez.

De Mexicaan kreeg vrijdag de voorkeur boven Gaston Pereiro en mocht dus in de basis beginnen. Van Bommel is tevreden over de linkspoot: “Hij is een speler in beweging en draait veel. Wesley Sneijder had dat ook, die kon draaien in het spel en het versnellen in de juiste richting.”