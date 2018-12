‘Het is altijd leuk, de Eredivisie is een fantastische competitie’

PSV had vrijdag geen kind aan Excelsior en boekte een 6-0 overwinning in het eigen Philips Stadion. De club uit Eindhoven herstelde zich daarmee enigszins van de nederlaag die men vorige week leed tegen Feyenoord (2-1). Luuk de Jong stelt bij FOX Sports dat PSV met nog ruimere cijfers had kunnen winnen.

“We hadden er met name in de eerste helft een paar meer kunnen maken”, aldus de aanvoerder, die zelf twee keer scoorde. “Het is lekker dat ik er twee bij maak, maar het belangrijkste is dat we met ruime cijfers hebben gewonnen.”

“Natuurlijk zijn dit de makkelijkere wedstrijden, maar die moet je ook doorkomen. Wij zijn met Ajax en ook Feyenoord momenteel wel te sterk voor de rest.” Volgens De Jong heeft PSV ‘dominant’ gespeeld en was er ook ‘weinig tegenstand’: “Maar je moet wel oppassen dat je niet verzaakt in dit soort duels. Dat hebben we niet gedaan, want ook na de 5-0 zijn we blijven en zo maken we de zesde ook nog.”

Samen met Ajax maakt PSV momenteel de dienst uit in de Eredivisie, maar dat wil volgens De Jong niet zeggen dat de competitie minder leuk is geworden. “Het is altijd leuk. Dit is een fantastische competitie. Ik hoop vooral dat we kampioen worden.” PSV en De Jong moeten nu hopen dat achtervolger Ajax zaterdag punten laat liggen tegen PEC Zwolle.