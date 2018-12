Scheidsrechter vertolkt hoofdrol: ‘27 jaar en dan is dat leuk…’

NEC verloor vrijdag met 3-2 van FC Den Bosch en stond een groot deel van de wedstrijd met een man minder op het veld. Joey van den Berg beging een overtreding op Sven Blummel en werd met een rode kaart van het veld gestuurd door Joey Kooij. Van den Berg is niet te spreken over de scheidsrechter.

Van den Berg vindt dat NEC ‘onrecht’ is aangedaan door Kooij, zo vertelt hij in een interview met Omroep Gelderland: “Rens van Eijden staat op een meter afstand, dus het is sowieso geen doorgebroken speler. Daarnaast gebeuren dit soort duelletjes tien of twaalf keer per wedstrijd. Ik houd hem niet zodanig vast dat het een overtreding is.”

Van den Berg was zo woest dat hij de kaart van Kooij probeerde af te pakken: “Ik heb het gevoel dat hij ons onrecht aandoet. Dan reageer ik daarop. Het is niet zo dat ik een doodschop geef en een terechte rode kaart krijg, dan reageer je namelijk heel anders. De reactie op deze kaart geeft wel weer wat ik er zelf van vind.”

Jack de Gier is eveneens niet onder de indruk van het optreden van Kooij. De trainer werd door de arbiter met twee gele kaarten naar de tribune gestuurd: “27 jaar en dan is dat leuk. Dan moet je dat doen als je jezelf daar beter bij voelt…”, aldus De Gier bij FOX Sports. Hij gaat ervan uit dat de kaart voor Van den Berg wordt geseponeerd.