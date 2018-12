Ontketende El Ghazi schittert met dubbelslag voor Aston Villa

Anwar El Ghazi heeft zijn waarde voor Aston Villa vrijdag bewezen. De aanvaller scoorde twee keer tegen West Bromwich Albion, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg puntverlies leed: 2-2. Aston Villa staat nu met 32 punten op de achtste plaats in de Championship, terwijl West Bromwich derde blijft staan.

De 23-jarige El Ghazi kan na acht wedstrijden voor the Villans uitstekende cijfers overleggen: vier doelpunten en een assist. Met een van richting veranderd schot opende El Ghazi na twaalf minuten de score op The Hawthorns en na een klein uur spelen maakte hij er met een prachtig schot in de korte kruising 1-2 van.

Dwight Gayle had West Bromwich tussendoor op gelijke hoogte gebracht. Het bleef door de minimale marge spannend en in de blessuretijd werd het via Jay Rodriguez nog 2-2. Namens Aston Villa had Tammy Abraham het duel eerder kunnen beslissen, maar de huurling van Chelsea liet een kwartier voor tijd twee mogelijkheden liggen.

Net als Abraham wordt El Ghazi dit seizoen uitgeleend aan het Aston Villa van manager Dean Smith. De rechtsbuiten maakte in de winter van 2017 de overstap van Ajax naar Lille en de club uit Frankrijk stalt hem sinds de zomer bij Aston Villa. Het contract van de tweevoudig international van het Nederlands elftal bij Lille loopt nog tot medio 2021 door.