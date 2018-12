‘De selectie van PSV is niet beter dan die van Feyenoord’

Jon Dahl Tomasson was niet verrast door de overwinning van Feyenoord op PSV, in de vorige speelronde in de Eredivisie. De voormalig aanvaller van Feyenoord en huidig assistent-bondscoach van Denemarken vindt dat Feyenoord qua spelersmateriaal niet onderdoet voor de koploper. Op de ranglijst is het verschil echter wel duidelijk merkbaar.

"De selectie van PSV is niet beter dan die van Feyenoord. Dat vind ik niet", aldus Tomasson, die bij FC Rijnmond stelt dat Ajax de beste selectie van Nederland heeft. Maar omdat Feyenoord in zijn ogen niet minder is dan PSV, noemt hij de 2-1 zege 'gewoon prima'. "Als je thuis speelt, moet je altijd kunnen winnen. Jens Toornstra en Tonny Vilhena zag je erbovenop vliegen. Zij kunnen dat als geen ander."

Feyenoord liet voor eigen publiek nog geen punt liggen, maar bleek kwetsbaar in uitwedstrijden. "Je ziet problemen als Feyenoord uit speelt. Dan zijn ze niet stabiel en winnen ze niet zo makkelijk. Ze hebben twee keer verloren en twee keer gelijkgespeeld. Dat moet beter. Vanaf het begin heb ik gezegd dat ik meer in Ajax geloof, los van dat ze Champions League spelen."

Tomasson sluit niet uit dat Feyenoord dit seizoen nog grote stappen gaat zetten. Hij wijst op de perfecte score in thuiswedstrijden: dat is 'de andere kant van het verhaal'. "Feyenoord heeft veel wedstrijden moeizaam gewonnen, maar misschien gaat het ineens lopen omdat de selectie prima is", aldus de voormalig trainer van Excelsior en Roda JC Kerkrade.