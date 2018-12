Oppermachtig PSV herpakt zich met zesklapper na nederlagen

De opeenvolgende nederlagen tegen Barcelona en Feyenoord hebben niet lang doorgewerkt bij PSV. De koploper van de Eredivisie had vrijdag geen kind aan Excelsior en zegevierde voor eigen publiek met 6-0. Luuk de Jong (twee keer), Donyell Malen en Steven Bergwijn kwamen tot scoren, terwijl PSV tussendoor mazzelde met eigen doelpunten van Robin van der Meer en Jurgen Mattheij. De voorsprong op Ajax bedraagt in ieder geval voor even weer vijf punten; de nummer twee gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle.

Het was van meet af aan eenrichtingsverkeer in Eindhoven. PSV viel aan; Excelsior kon niets anders doen dan tegenhouden. De thuisploeg, die meldde zich vaak in het strafschopgebied, maar creëerde geen grote kansen totdat in de zeventiende minuut het openingsdoelpunt werd gemaakt. Een te korte inspeelpass van doelman Sonny Stevens werd onderschept door Angeliño, die opstoomde aan de linkerflank en de bal voorbracht bij De Jong. Met de knie zorgde de spits voor de 1-0.

De Jong scoorde in 2018 al veertien keer in thuiswedstrijden in de Eredivisie, het hoogste aantal sinds Jefferson Farfán in 2006 (vijftien goals). Enkele minuten na zijn doelpunt kende arbiter Pol van Boekel een strafschop toe aan PSV. Van der Meer leek vlak voor het doel zijn hand te leggen op de schouder van de doorgebroken Hirving Lozano, die naar het gras ging. Van Boekel trok zijn beslissing echter terug nadat hij op advies van de videoarbitrage naar de beelden keek. Toch hoefden de thuissupporters niet lang te wachten op de 2-0.

Er kwamen twee kansen voor Denzel Dumfries, die vrije doortocht kreeg aan de rechterflank en na een halfuur de paal trof, voordat een eigen doelpunt van Van der Meer de tweede treffer van PSV betekende. De verdediger kreeg de bal ongelukkig op het hoofd na een vrije trap van Lozano en passeerde zijn eigen doelman Stevens. De honger van de Eindhovenaren was nog niet gestild. Vlak voor rust stuitte Gutiérrez op Stevens, waardoor de marge in de eerste helft niet meer werd uitgebreid. Kort na rust gebeurde dat wel.

Na een geweldige steekpass van Lozano probeerde De Jong een ploeggenoot te bereiken, maar in plaats daarvan viel de bal via de voet van Mattheij binnen. Het betekende een treurige statistiek: sinds het seizoen 2017/18 scoorde Mattheij even vaak voor PSV (twee eigen doelpunten) als voor Excelsior. Er kwamen grote kansen op de 4-0, maar De Jong en Lozano faalden in de afronding. De ploeg van Mark van Bommel was duidelijk niet tevreden met een 3-0 stand en Excelsior kwam er totaal niet aan te pas. Het was uiteindelijk invaller Malen die de doelman omspeelde en voor de 4-0 zorgde, waarna Bergwijn via de binnenkant van de paal raak schoot en ook De Jong in de blessuretijd nog een duit in het zakje deed.