Mandzukic beslist topper in voordeel Juventus; De Vrij wordt gepasseerd

Juventus blijft ongeslagen in de Serie A. Het team van Massimiliano Allegri kreeg vrijdag bezoek van Internazionale en sloeg de aanval van i Nerazzurri af: 1-0. Mario Mandzukic kroonde zich met een kopbal tot de matchwinner in Turijn en Juventus staat nu met 43 punten op de eerste plaats. Internazionale heeft 29 punten en blijft na de vijftiende speelronde sowieso op de derde stek staan.

Luciano Spalletti gaf João Miranda de voorkeur boven Stefan de Vrij en de Nederlander bleef uiteindelijk negentig minuten op de bank zitten in het Juventus Stadion. Vanaf de zijkant zag hij toe hoe beide partijen in de eerste helft kansen kregen om de score te openen. Een volley van Paulo Dybala werd overgetikt door Samir Handanovic, terwijl Roberto Gagliardini aan de andere kant de paal raakte. Even later liepen Mauro Icardi en Ivan Perisic elkaar min of meer in de weg en daardoor ontsnapte Juventus aan een achterstand.

In het vervolg van de eerste helft dook Juventus nog een paar keer op voor het vijandelijke doel: Mandzukic kon een kopbal niet genoeg kracht meegeven en een kopbal van Giorgio Chiellini werd gekeerd door Handanovic. Juventus ondernam in de eerste helft twaalf doelpogingen; sinds 2004/05 kreeg men nooit zoveel kansen in de eerste helft van een competitiewedstrijd tegen Internazionale. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van de bezoekers: Matteo Politano strafte balverlies van Miralem Pjanic niet af.

Juventus ging hierna weer op zoek naar een treffer en kreeg kansen via Dybala, Mandzukic en Ronaldo. Halverwege de tweede helft was het dan toch raak voor de gastheer: Joao Cancelo trok de bal vanaf de linkerflank voor en Mandzukic kopte hard binnen. Internazionale was tot achtervolgen aangewezen en drukte Juventus bij vlagen terug op de eigen helft, maar tot grote kansen kwam de formatie van Spalletti niet meer.