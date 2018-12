Van Bommel: ‘Ik vind dat Isimat het niet verdient om te spelen’

Nicolas Isimat-Mirin lijkt voorlopig niet voor te komen in de plannen van Mark van Bommel. De trainer van PSV heeft er vrijdag voor gekozen om Daniel Schwaab, die er wegens privéomstandigheden niet bij is tegen Excelsior, te vervangen door Trent Sainsbury. Isimat-Mirin voldoet dit seizoen niet aan de eisen van Van Bommel, zo laat de oefenmeester doorschemeren.

"Ik vind dat Isimat het niet verdient om te spelen", maakt hij kort voor de aftrap duidelijk voor de camera van FOX Sports. Op de vraag of de Fransman 'tegenvalt', reageert Van Bommel bevestigend. "Wij vragen bepaalde dingen van spelers in onze speelwijze, maar die brengt hij niet. Sainsbury doet dat beter dan hij."

Voorin is Gastón Pereiro gepasseerd; Érick Gutiérrez krijgt de voorkeur. Het is voor de Mexicaan zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Pereiro neemt net als Isimat-Mirin plaats op de bank. "Dat is gewoon een keuze van mij. Ik denk dat we met Guti meer kans maken om te winnen dan met Pereiro", aldus Van Bommel.

Zodoende heeft zowel Hirving Lozano als Gutiérrez een basisplaats op een 'Mexicaanse avond' in Eindhoven; PSV maakte deze week bekend dat oud-spelers Carlos Salcido en Maza Rodriguez als ambassadeurs van de Eindhovense club in het Midden-Amerikaanse land gaan werken. Voorafgaand aan het duel werd tijd ingeruimd voor een eerbetoon aan Salcido.

Overigens lijkt Isimat-Mirin in januari te mogen vertrekken bij PSV. Eerder deze week meldde het Eindhovens Dagblad dat de mandekker een van de spelers is die voor een winters vertrek in aanmerking komt. Isimat-Mirin miste in de eerste seizoenshelft van 2017/18 geen enkele seconde in de Eredivisie. Hoe anders is de situatie nu: de 27-jarige verdediger kwam in competitieverband niet één keer in actie en mocht alleen in de toernooien om de Champions League en KNVB Beker in totaal vijfmaal aantreden.