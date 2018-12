AZ bezweert crisis met fraaie doelpunten op drijfnat veld in Limburg

AZ heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning mogen bijschrijven. De ploeg van John van den Brom was met 0-3 te sterk voor Fortuna Sittard, dankzij fraaie doelpunten van Mats Seuntjens, Oussama Idrissi en Guus Til. AZ had de voorgaande twee wedstrijden in de Eredivisie niet gewonnen en vooral de 0-2 nederlaag tegen Willem II van vorige week kwam hard aan in Alkmaar. In dat opzicht was de zege in Limburg erg welkom; AZ overnacht nu op de zevende plek.

Bij een overwinning zou Fortuna in puntenaantal op gelijke hoogte komen met AZ. De Limburgers wisten de voorgaande drie thuiswedstrijden te winnen, maar AZ bleek toch een maatje te groot. In het regenachtige Sittard duurde het slechts elf minuten voordat de bezoekers de leiding grepen. Seuntjens was het eindstation van een fraaie aanval; de assist kwam op naam van Idrissi. Verder kenmerkte de openingsfase zich door slordig voetbal, dat deels te wijten was aan het drijfnatte veld, en door op en neer gaand spel.

Fortuna probeerde de rug te rechten en creëerde enkele kansen. Lisandro Semedo schoot uit de draai en dwong Marco Bizot om de bal weg te boksen; een paar seconden later schoot de Portugees naast. Na balverlies van Ron Vlaar volgde even daarna een mogelijkheid voor Mark Diemers, maar opnieuw bracht Bizot redding. Ook in de openingsfase van de tweede helft ontsnapten de Alkmaarders. Nadat Bizot een schot van Semedo verwerkte kon Lazaros Lamprou intikken bij de tweede paal, maar hij miste de bal volledig.

Fortuna werd beter in het eerste kwartier na rust en dat kwam de amusementswaarde ten goede. Het betekende echter ook dat de thuisploeg meer risico ging nemen. Dat werd men uiteindelijk fataal: in de counter lagen er zeeën van ruimte voor AZ en werd Idrissi gevonden door Guus Til. De buitenspeler trok naar binnen en plaatste de bal fraai in de bovenhoek: 0-2. Daarmee was het verzet gebroken. De 0-3 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 1-2 en zou er uiteindelijk ook komen. Calvin Stengs stuitte op keeper Alexei Koselev, maar Til peerde de bal vanaf ruim twintig meter prachtig in de kruising en bepaalde daarmee de eindstand.