Ten Cate geeft carrière toch vervolg en keert terug naar VAE

Henk ten Cate hervat zijn trainerscarrière. De 63-jarige Amsterdammer heeft een contract getekend bij Al-Wahda, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ten Cate zat sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in mei van dit jaar zonder club.

Ten Cate kon voor meerdere jaren bijtekenen bij Al-Jazira, maar legde die aanbieding naast zich neer omdat hij naar eigen zeggen klaar was als trainer. “Het leiden van clubs heeft ervoor gezorgd dat ik de meerderheid van mijn leven niet bij mijn familie ben geweest en daarom heb ik besloten om te stoppen en om mijn gezinsleden meer tijd te geven.”

“In het leven kun je nooit ‘nooit’ zeggen, maar het lijkt mij dat Al-Jazira mijn laatste baan in het voetbal is geweest. Dit was het. Ik heb 47 jaar in het voetbal doorgebracht en dat is een lange tijd. Het is genoeg geweest”, voegde hij er in een interview met Sport360 aan toe. Ten Cate heeft nu alsnog besloten om de draad weer op te pakken.

Bij Al-Wahda uit Abu Dhabi is Ten Cate de opvolger van Laurentiu Reghecampf; de Roemeen werd eind november ontslagen nadat hij slechts één keer had gewonnen in zeven duels. Al-Wahda staat na elf speelronden met achttien punten op de vijfde plaats in de competitie en koploper Al-Jazira heeft zeven punten meer.