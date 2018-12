PSV is groot in Mexico: ‘Na Barcelona en Real Madrid komen wij’

PSV maakte dinsdag bekend een kantoor te openen in Mexico. De koploper van de Eredivisie wil fysiek aanwezig zijn in het Noord-Amerikaanse land omdat er op sportief en commercieel gebied kansen zouden liggen. Toon Gerbrands spreekt van ‘een heel interessante connectie’.

Gerbrands laat voor de camera van FOX Sports weten dat PSV een jaar heeft gewerkt aan het samenwerkingsverband met Chivas Guadalajara, de twaalfvoudig kampioen van Mexico. PSV gaat haar vestiging mogelijk openen in het stadion van Chivas en krijgt door het partnerschap ook beter zicht op de Mexicaanse spelersmarkt. Aan de andere kant is Chivas geïnteresseerd in de trainingsmethodes van PSV, zo meldde PSV.

“Het nieuws dat we gingen samenwerken, is daar voorpaginanieuws met een bereik van zo'n honderd miljoen mensen. Toen wij bekendmaakten met wat voor nummer Hirving Lozano ging spelen, hadden we achttien miljoen hits. We waren op een gegeven moment populairder in Mexico-Stad dan in Eindhoven”, aldus Gerbrands.

De algemeen directeur spreekt van een ‘gigantische markt’: “We zijn erheen geweest en nu is de connectie gelegd.” Na Barcelona en Real Madrid is PSV de meest aansprekende club in Mexico, bevestigt Gerbrands: “Ja, dat is echt zo.” Vrijdagavond zal Carlos Salcido officieel benoemd worden tot ambassadeur van PSV in Mexico.