De Jong slachtoffer van grappen: ‘We bestellen croissantjes in het Frans’

De transferperikelen rondom Frenkie de Jong zorgen volgens Klaas-Jan Huntelaar niet voor onrust binnen de selectie van Ajax. Wel is de middenvelder het slachtoffer van dolletjes, nu hij voor 75 miljoen euro op weg lijkt naar Paris Saint-Germain. "Een croissantje bestellen op z'n Frans, noem maar op", lacht Huntelaar in gesprek met Ajax TV.

De spelers kunnen goed omgaan met alle geruchten over De Jong, verzekert Huntelaar. "Er wordt wel meer gespeculeerd. Wij zien Frenkie wat vaker, dus wij hebben een directe bron', knipoogt hij. "In het voetbal is het nu eenmaal zo en het is maar een bedrag dat erop geplakt wordt. Wij focussen op ons voetbal. Iedereen praat er even over en maakt er grapjes over en dan gaan we het veld weer op. Zo moet het ook zijn."

Ajax bereidt zich ondertussen voor op de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdagavond. Huntelaar benadrukt dat de Amsterdammers geloof hebben in eigen kunnen en dat koploper PSV 'op den duur ook wel een keer iets gaat verspelen', zoals afgelopen zondag tegen Feyenoord. Volgens Huntelaar heeft PEC 'iets aan kwaliteit' ingeboet ten opzichte van vorig seizoen; de ploeg van John van 't Schip staat veertiende in de Eredivisie.

"Er zijn veel spelers weg, maar er is nog wel een bekende die met ons mee trainde, Zian (Flemming, red.). Het is altijd leuk om die jongens dan weer te zien. Jammer dat hij een hattrick scoorde in de beker tegen mijn oude club De Graafschap", concludeert Huntelaar.