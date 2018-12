PSV juicht: ‘Hoe meer geld Ajax ontvangt, hoe beter voor ons’

Toon Gerbrands juicht de mogelijke transfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain toe. Hoewel concurrent Ajax in één klap veel rijker wordt van de deal, denkt de algemeen directeur van PSV dat ook zijn club de vruchten zal plukken van dergelijke transfers. De waarde van de gehele Nederlandse markt zit in de lift, zo stelt Gerbrands bij FOX Sports.

PSG betaalt naar verluidt 75 miljoen euro, waarvan Ajax ruim 64 miljoen euro in de eigen zak mag stoppen. Het zou verreweg de duurste uitgaande Eredivisie-transfer ooit worden; het record staat nu nog op naam van Davinson Sánchez, die in 2017 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur ging. "Het voordeel is dat de Nederlandse markt een hogere waarde krijgt als de transfersommen omhooggaan", stelt Gerbrands voorafgaand aan het competitieduel met Excelsior.

"Hoe duurder spelers worden verkocht door Ajax, hoe beter het voor ons is", concludeert de beleidsbepaler. Verslaggever Jan-Joost van Gangelen suggereert vervolgens dat PSV na de transfer van De Jong wellicht ook rekent op een groot bedrag voor aanvaller Hirving Lozano, maar daar wil Gerbrands niet op vooruitlopen. "Wij hebben nog geen biedingen voor Lozano ontvangen, dus ik reken me nog niet rijk. De Jong is een bijzondere speler en Lozano ook."

Niettemin merkt Gerbrands op dat het hele Nederlandse voetbal zich goed ontwikkelt. "Een halfjaar geleden stond ik interviews te geven over dat het Nederlands voetbal dood was, maar nu is het Nederlands elftal weer op niveau en zijn goede spelers uit de Eredivisie heel gewild. Dat zijn alleen maar goede ontwikkelingen, vinden wij", maakt hij duidelijk.