‘Als je met Hakim Ziyech omgaat, weet je dat hij een goed hart heeft’

Brem Soumaoro speelde voor Sparta Enschede en maakte in 2007 de overstap naar FC Twente. De middenvelder zou tien jaar bij de Tukkers blijven voetballen en verdedigt sinds afgelopen zomer de kleuren van Livorno uit de Serie B. Soumaoro wist zijn officiële debuut in het eerste elftal van FC Twente nooit te maken.

De geboren Guineeër zat wel meerdere keren op de bank bij een competitiewedstrijd en trainde ook talloze keren mee met het eerste elftal. Daar deelde Soumaoro de kleedkamer met onder anderen Hakim Ziyech en Dusan Tadic. “Tadic was een geweldige voetballer en was ook heel goed met de jeugdspelers. Hij praatte veel met mij en zei het eerlijk als er iets goed of niet goed ging. Hij motiveerde je ook, een fijne speler om erbij te hebben. Een voorbeeld.”

Het volledige interview met Brem Soumaoro verschijnt zondag.

Soumaoro zegt ook op te kijken naar Ziyech, die in 2016 de overstap maakte van FC Twente naar Ajax. “Ik zag hem als mijn grote broer. Veel mensen denken dat hij arrogant is soms of uit de hoogte doet, maar als je met Hakim omgaat, dan weet je dat hij een goed hart heeft. Hij kwam bij het eerste elftal op voor de jonge jongens, keek naar ons om, maakte grapjes, motiveerde je, gaf complimenten en knoopte tijdens het eten een gesprekje met je aan.”

Ziyech hecht volgens Soumaoro weinig waarde aan een goede pers. Hij laat liever zijn voeten spreken, vertelt de controleur in gesprek met Voetbalzone: “Geef hem een bal en dan zegt hij in die negentig minuten wat hij wil zeggen. Dat waardeer ik aan hem. Hij bewijst keer op keer dat hij een geweldige voetballer is. Ook als teamspeler was hij geweldig.” Met Livorno strijdt Soumaoro tegen degradatie uit de Serie B, maar hij speelt er wel samen met onder anderen Alessandro Diamanti, voormalig spits van onder meer Fiorentina.

Soumaoro omschrijft de aanvaller als ‘een prima gast’: “Hij is altijd in voor een lolletje, doet heel normaal en zegt altijd dat Amsterdam een mooie stad is. En hij vertelde een keer dat hij de beste DJ van Italië is omdat hij bij de nationale ploeg een keer als DJ heeft opgetreden, haha. En zijn linkervoet is nog altijd van wereldklasse! Zijn vrije trappen zijn geweldig om naar te kijken.” Diamanti, zeventienvoudig international, speelde ook nog voor clubs als West Ham United, Guangzhou Evergrande en Watford.