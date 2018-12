Tadic: ‘Ik zou nog meer dan 75 miljoen euro betalen voor Frenkie de Jong’

Dusan Tadic vindt dat Frenkie de Jong een transfer naar Paris Saint-Germain verdient. Vrijdag bracht De Telegraaf het nieuws dat de middenvelder van Ajax volgend seizoen 'zo goed als zeker' in Parijs speelt en dat een bedrag van 75 miljoen euro is gemoeid met de transfer. Volgens Tadic rechtvaardigen de kwaliteiten van De Jong zelfs een nog hogere transfersom.

In gesprek met AT5 noemt de Serviër zijn ploeggenoot een 'slimme jongen' en een 'heel goede voetballer'. Tadic hoopt vooral dat De Jong in ieder geval tot de zomer blijft, zoals zijn zaakwaarnemer vrijdag al toezegde. "Hij weet zelf wat het beste voor hem is en ik twijfel niet aan zijn keuze. Het belangrijkste is dat hij dit seizoen afmaakt en zo goed blijft spelen." De genoemde transfersom van 75 miljoen noemt de buitenspeler 'niet overdreven'. "Ik zou zelfs nog meer voor hem betalen."

"Frenkie is echt een fantastische speler, maar ook een goede jongen. Zijn mentaliteit is goed, hij is slim en heeft veel kwaliteiten. Ik denk dus dat hij veel meer waard is", legt Tadic uit. De 21-jarige De Jong ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar zou op enkele details na al rond zijn met PSG. Ajax moet een deel van de transfersom afstaan: als het gaat om 75 miljoen euro, dan krijgt Willem II iets meer dan 6,35 miljoen euro en RKC Waalwijk circa 3,77 miljoen euro. De clubs delen de jeugdopleiding waar De Jong uit voortkwam.

Op de wekelijkse persconferentie zei trainer Erik ten Hag dat de overstap van De Jong 'fantastisch' zou zijn voor Ajax en 'een groot compliment aan de jeugdopleiding'. "Voor de verdere ontwikkeling van Ajax en de uitstraling van het Nederlandse voetbal is dit goed", stelde de oefenmeester, om er lachtend aan toe te voegen: "Ik heb Frenkie net gesproken en hij sprak al Frans. Als het waar is, dan is PSG een hele mooie club. Maar er zijn nog veel meer mooie clubs."