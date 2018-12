‘Mijn kansen om prof te worden zijn hier groter dan bij Feyenoord’

Melayro Bogarde maakte begin juli de overstap van Feyenoord naar TSG Hoffenheim. Hoewel de club uit Rotterdam bekendstaat om zijn goede jeugdopleiding, zegt de zestienjarige Bogarde bewust voor een transfer naar Hoffenheim te hebben gekozen.

“Feyenoord is een grote club, maar niet veel spelers kunnen de stap maken. In Nederland heb je in Feyenoord, Ajax en PSV drie sterke clubs. In de Bundesliga speel je echter iedere week een wedstrijd op dat niveau”, aldus de zestienjarige centrale verdediger, die met de Onder-17 van Hoffenheim op de tweede plaats staat in de Bundesliga.

“Ik geloof dat mijn kansen hier groter zijn om profvoetballer te worden. Natuurlijk had ik in het begin een beetje heimwee en ik zie er dan ook naar uit om tijdens de Kerst bij mijn familie te zijn”, aldus Bogarde. Tot dusverre deed hij in dertien van de veertien competitiewedstrijden mee met Hoffe.

De international van Oranje Onder-17 speelde voor Swift Boys alvorens hij in 2009 de overstap maakte naar de academie van Feyenoord. Het neefje van voormalig linksback Winston Bogarde maakte afgelopen zomer dus voor een paar ton de overstap naar Hoffenheim. Hij tekende een contract tot medio 2021.