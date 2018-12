Feyenoord vindt ‘balgooier’ en beraadt zich op strafmaatregelen

Feyenoord heeft de supporter gepakt die tijdens het duel met PSV (2-1) een tweede bal in het veld gooide tijdens een aanval van de Eindhovenaren, zo bevestigt een woordvoerder van de club tegenover RTL Nieuws. De fan zat tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) ook op de tribune en werd op basis van camerabeelden herkend.

“Hij is eruit gevist op basis van camerabeelden”, laat een woordvoerder van de Rotterdammers weten. Feyenoord doet nog geen uitspraken over de strafmaatregelen. Er wordt nu een ‘standaardprocedure’ gestart, waarin wordt gesproken met de supporter en wordt gekeken of hij al eerder in de fout is gegaan. Daarna zal bekend worden welke maatregelen Feyenoord treft met de dader.

Terwijl PSV vorige week zondag bezig was aan een veelbelovende aanval, gooide de supporter een tweede bal in het veld. Er ontstond een verwarrende situatie en scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest het spel stilleggen, tot woede van de spelers van PSV. Feyenoord wist het treffen met de koploper van de Eredivisie uiteindelijk met 2-1 te winnen.