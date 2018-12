‘We willen er ook wat bij en we zijn druk bezig alles in kaart te brengen’

NAC Breda is met acht punten uit veertien wedstrijden de hekkensluiter in de Eredivisie. De situatie is er na vorige week niet bepaald gemakkelijker op geworden voor de Parel van het Zuiden, na de 5-2 nederlaag tegen concurrent FC Groningen. NAC-trainer Mitchell van der Gaag spreekt van een ‘pijnlijke nederlaag’ in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

“Het eerste uur was er niets aan de hand, we komen met 1-2 voor en een half uur later staat er 5-2 op het bord. De nederlaag was pijnlijk, dat we het hebben laten gebeuren in de slotfase vind ik nog kwalijker. Dat is niet de eerste keer geweest. We moeten het een hele wedstrijd brengen. Je onthoudt het liefst het eerste uur, maar het is logisch dat de nadruk op het laatste half uur kwam te liggen”, tekent Voetbal International op uit de mond van Van der Gaag.

Komende zondag neemt NAC het in eigen stadion op tegen Vitesse. Van der Gaag wil voor de winterstop eigenlijk op dertien punten staan. “Dan sta je erbij en is er na de winterstop nog van alles mogelijk. Dat bewijzen de laatste jaren in de Eredivisie. Vorig seizoen had NAC halverwege ook dertien punten”, stelt de oefenmeester. NAC neemt het voor de winterstop nog op tegen Vitesse, PEC Zwolle en sc Heerenveen.

Door de huidige positie op de ranglijst wordt er veel gesproken over eventuele versterkingen die in januari binnengehaald moeten worden. “We willen er ook wat bij en we zijn druk bezig alles in kaart te brengen. Ieder seizoen komen er halverwege spelers bij, dat is niets nieuws, door de huidige situatie is het meer een item”, aldus Van der Gaag. “Het liefst had ik vandaag al wat geweten natuurlijk, maar zo werkt het.”

“Spelers en clubs willen wachten, dat heeft ook te maken met het vooruitzicht bij hun club en bij NAC. Onze positie op de ranglijst en het uitzicht op verbetering speelt zeker mee”, vervolgt de oefenmeester, die stelt dat het weinig zin heeft om namen te noemen. “We inventariseren en daarbij is belangrijk wat we zelf al hebben. We krijgen natuurlijk zelf ook spelers terug van blessures. Je moet oppassen dat het geen halen om het halen wordt. Het ideale scenario is natuurlijk dat de nieuwelingen er zijn als we in januari weer beginnen en op trainingskamp gaan, maar ik weet dat het de hele maand januari kan duren.”