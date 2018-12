Statement Jorge Mendes over José Mourinho: ‘Absoluut niet waar’

José Mourinho is ‘zeer gelukkig’ en ‘volledig toegewijd’ aan Manchester United. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes vrijdag gemeld. De belangenbehartiger vond het noodzakelijk om een statement naar buiten te brengen vanwege geruchten over de toekomst van de Portugees.

De positie van Mourinho bij Manchester United staat al langere tijd onder druk. Door tegenvallende prestaties is de druk op de schouders van de trainer steeds verder toegenomen. Diverse Engelse media meldden reeds dat Manchester United Mauricio Pochettino los zou willen weken bij Tottenham Hotspur. De club zou het vertrouwen in Mourinho kwijt zijn en hem daarom willen vervangen.

Tevens kwamen geruchten op gang over een terugkeer bij Real Madrid. De 55-jarige trainer, die zijn contract op Old Trafford in januari nog verlengde, werd nadrukkelijk genoemd bij de Koninklijke na het ontslag van Julen Lopetegui. Met een statement wil Mendes alle geruchten uit de wereld helpen. “Er komen steeds meer geruchten over een mogelijk vertrek van José Mourinho bij Manchester United. Die geruchten zijn absoluut niet waar. José is zeer gelukkig bij de club en de club is zeer gelukkig met José. Hij heeft een langdurig contract bij Manchester United en is vastbesloten om er een succesvol project van te maken.”

Na vijftien competitiewedstrijden is Manchester United terug te vinden op een teleurstellende achtste plaats. De achterstand op koploper Manchester City in de Premier League is opgelopen naar achttien punten. In de Champions League heeft de ploeg van Mourinho meer succes. Na vijf groepswedstrijden is de Engelse topclub al zeker van de volgende ronde en maakt het nog kans op de groepswinst.