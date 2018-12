Van Bronckhorst: ‘Die 75 miljoen zegt iets over het talent van De Jong’

De Telegraaf pakte vrijdagochtend uit met het nieuws dat Frenkie de Jong 'zo goed als zeker' naar Paris Saint-Germain zal verkassen. Les Parisiens zijn naar verluidt bereid om 75 miljoen euro over te maken naar Ajax voor de 21-jarige middenvelder. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst legt in onderstaande video uit dat dit genoeg zegt over De Jong en de huidige transfermarkt.