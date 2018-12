Nederlander aan de slag bij Chelsea: ‘Een enorme stap, dat besef ik zelf ook’

Kenneth Zandvliet gaat per 1 januari 2019 als scout aan de slag bij Chelsea. Het voormalig hoofd jeugdscouting van FC Twente zal in Nederland en België het talent vanaf zestien jaar in kaart gaan brengen. “Ik heb bewust voor deze club gekozen, omdat Chelsea in mijn ogen een goede filosofie heeft”, zegt Zandvliet in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Tot afgelopen zomer was Zandvliet werkzaam bij FC Twente, maar door de degradatie uit de Eredivisie veranderde er het nodige in de organisatie van de Tukkers. “Er hebben genoodzaakt veranderingen plaatsgevonden, wat ontzettend jammer is. We waren met een ontzettende inhaalslag bezig qua scouting, automatisering en een nieuwe visie. Dat werd door de degradatie stil gezet. Er kwamen nieuwe mensen, waardoor er voor mij geen plek meer was”, vertelt Zandvliet, die eerder bij Go Ahead Eagles werkte. Voor hem begon daarna een zoektocht naar een nieuwe functie in de voetballerij. “Ik kwam via mijn zaakwaarnemer in contact met Chelsea. Toen begon het balletje te rollen: gesprekken voeren, analyses moeten maken, mensen moeten spreken en overtuigen. Het is een enorme stap.”

“Van Go Ahead naar Twente was een stap. Maar van Twente naar Chelsea en de vereisten die deze functie met zich meebrengt, is een veel grotere stap. De wijze waarop Chelsea de scouting georganiseerd heeft, is uiteraard een stuk professioneler dan bij FC Twente. Dat is logisch, want je mag die clubs absoluut niet met elkaar vergelijken. Ik heb een goede tijd bij Twente gehad, dat is een mooie club. Qua organisatie hoort die in de Eredivisie thuis. Maar je gaat nu naar wereldniveau, dus dan is het niet fair om die clubs met elkaar te vergelijken”, gaat hij verder. “Bij Twente was er een enorme prikkel en uitdaging om de scouting weer op te tuigen, bij een club waar veel was gebeurd. Dat stukje creativiteit en ondernemerschap zit in mij en zal altijd blijven.”

“Deze baan bij Chelsea is een bevestiging dat je dingen goed hebt gedaan. Er zijn meer clubs die mij benaderd hebben en ook met aantrekkelijkere voorwaarden kwamen”, stelt Zandvliet. “De opleiding is uitstekend, we weten in Nederland niet hoeveel tijd en energie er in spelers wordt gestopt in Engeland. Dat is echt een fantastisch voorbeeld voor ons. Het past in de lijn van mijn ambities. Dit is een enorme stap, dat besef ik zelf ook. We hebben een hele mooie match met elkaar.”

“De opleiding en filosofie van Chelsea passen bij mijn visie. Ik heb mijn mening over de scouting in Nederland, ik vind dat we veel meer moeten verversen en vernieuwen. Niet alleen in de kleine kring moeten kijken, dat doen veel clubs in de regio en dat werkt niet”, zo klinkt het. “Je zal een kopie van de samenleving moeten pakken, waarmee je de krachten bundelt van verschillende culturen. Dan heb je het, zoals Oranje nu, uitstekend voor elkaar als voetbalacademie. Dat moet je durven, want bij veel clubs zit veel oud zeer. Ze willen het allemaal graag in de stad of regio blijven doen, maar als je daar aan blijft vasthouden, ben je gedoemd te mislukken om talent voort te brengen. Het levert incidenteel succes op, zoals je nu bij Ajax, AZ en PSV ziet.”