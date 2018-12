Beurskoers Ajax bereikt andermaal recordhoogte dankzij Frenkie de Jong

De beurskoers van Ajax heeft vrijdag een nieuwe recordhoogte bereikt. De prijs van een aandeel in de Amsterdamse club steeg met 1,3 procent naar een bedrag van €14,85, zo schrijft De Financiële Telegraaf. De nieuwe stijging van de koers heeft alles te maken met de geruchten over de naderende megatransfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain.

De Telegraaf wist vrijdag te melden dat Paris Saint-Germain ‘zo goed als zeker’ de nieuwe werkgever wordt van De Jong. Les Parisiens zouden een bedrag van 75 miljoen euro overhebben voor de middenvelder. Die waanzinnige transfersom heeft de koers van Ajax andermaal doen stijgen. Wie een jaar geleden aandelen in Ajax kocht, is daar flink beter van geworden.

Het aandeel is bijna 52 procent meer waard dan een jaar geleden. Dat terwijl de belangrijkste graadmeter van de beurs in die periode met acht procent zakte. Daarnaast is de koers van bedrijven als ING en Air France KLM in een jaar zelfs met een kwart gekelderd. De koers van Ajax zat de laatste tijd al enorm in de lift, wat gedeeltelijk te maken heeft met de aanwezigheid van Matthijs de Ligt en De Jong.

“Waar gejuicht wordt, gaat de beurskoers omhoog. Dat is een wet die al zo lang bestaat als de beurs zelf. Dankzij de recente Europese opmars waar Ajax mee bezig is en de herrijzenis van Oranje stijgt de transferwaarde van twee van de meest begeerde spelers van het moment”, schreef Quote twee weken geleden. “Een all-time-high. Wie had dat begin dit seizoen gedacht? Menig Ajax-fan dan wel beursspeculant met een voorliefde voor ballen niet.”