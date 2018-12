Mourinho verdedigt aankoop van 59 miljoen: ‘Dat gaat stap voor stap’

Frederico Rodrigues de Paula Santos, kortweg Fred, maakte afgelopen zomer voor een slordige 59 miljoen euro de overstap van Shakhtar Donetsk naar Manchester United. De Braziliaanse middenvelder is bij the Red Devils voorlopig nog geen vaste waarde. José Mourinho stelt dat het heel normaal is dat een speler zich moet aanpassen bij een nieuwe club.

“Dat gaat stap voor stap. Andere spelers hadden ook hun tijd nodig om zich aan te passen en speelden misschien nog wel minder dan Fred. Ik denk dat de situatie voor hem verandert als we in defensief opzicht sterker zijn. In dat geval hebben we op het middenvelder spelers nodig die balans brengen, in plaats van spelers die in aanvallend opzicht iets kunnen creëren”, tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Mourinho tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Fulham.

In aanloop naar het treffen met the Cottagers kampt Manchester United met de nodige personele problemen. “Op de training zal moeten blijken of Chris Smalling, Phil Jones, Anthony Martial en Eric Bailly kunnen spelen. Over Victor Lindelöf en Alexis Sánchez hoeven we het niet eens te hebben. Het is zeker dat we met spelers zullen aantreden die hun potentie nog niet maximaal kunnen benutten.”

“We moeten het hebben van spelers die zichzelf opofferen voor het team, zoals Jones tegen Southampton deed. Het gaat om spelers die het moeilijk hebben, maar een stap vooruit kunnen zetten en zo het team kunnen helpen”, besluit Mourinho. Zijn ploeg wist de laatste vier competitiewedstrijden, tegen Arsenal (2-2), Southampton (2-2), Crystal Palace (0-0) en Manchester City (3-1), niet te winnen. Mede daardoor is Manchester United momenteel de nummer acht van de Premier League.