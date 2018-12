Vrijdag, 7 December 2018

Manchester United neemt na tien jaar afscheid

Newcastle United hoopt Miguel Almirón in januari van Atlanta United te kunnen huren. The Magpies zullen vervolgens aankomende zomer zeventien miljoen euro betalen om de transfer permanent te maken. (Daily Mirror)

Reading heeft de opvolger van Paul Clement mogelijk al gevonden. De club is van plan om Steve Bruce te benaderen met de vraag of hij de donderdag ontslagen trainer op wil volgen. (Express and Star)

Antonio Valencia kan Manchester United aankomende zomer na tien jaar verlaten. De Ecuadoriaan is in beeld bij West Ham United, dat hem op hoopt te kunnen pikken op Old Trafford. (The Sun) De Ecuadoriaan is in beeld bij West Ham United, dat hem op hoopt te kunnen pikken op Old Trafford.

Liverpool is niet van plan om Harry Wilson voortijdig terug te halen. De aanvaller maakt indruk bij Derby County in de Championship, maar zal daar het seizoen gewoon afmaken. (Daily Star)

Cardiff City is na Fulham, Crystal Palace en West Ham United de volgende Engelse club met interesse in Emiliano Sala. Trainer Neil Warnock bekeek de aanvaller van FC Nantes woensdagavond persoonlijk. (Daily Mail)