Van ’t Schip gelooft in goed resultaat tegen Ajax: ‘Het blijft voetbal’

PEC Zwolle krijgt zaterdagavond bezoek van Ajax en John van ‘t Schip gelooft in een goed resultaat tegen de nummer twee van de Eredivisie. De Amsterdammers verspeelden dit seizoen in de Eredivisie alleen tegen Heracles Almelo (1-1) en PSV (3-0) punten, en zijn sindsdien foutloos. Ondanks dat Ajax de laatste maanden de competitiewedstrijden relatief eenvoudig winnen, gelooft de trainer van de Zwollenaren dat zijn ploeg in staat is om minimaal een punt te pakken.

“De top twee van de Eredivisie is te sterk voor de rest, dat bewijzen de uitslagen wel. Maar je hebt altijd wedstrijden waarin dingen anders zouden kunnen gaan”, zegt Van ’t Schip in aanloop naar het duel met Ajax, geciteerd door RTV Oost. "We willen zeker proberen om er een wedstrijd van te maken. We geloven ook dat het kan. Natuurlijk weten we dat Ajax een ploeg is met heel veel kwaliteit, maar het blijft voetbal. We zijn zeker niet kansloos en moeten proberen gebruik te maken van de ruimtes die Ajax weggeeft. Als ze de bal verliezen, staan ze heel hoog en willen ze de bal snel heroveren. Wij moeten proberen ons daar onderuit te voetballen en dat wordt een mooie uitdaging.”

PEC Zwolle moet het doen zonder Gustavo Hamer. De middenvelder heeft last van een knieblessure en komt derhalve tot aan de winterstop niet meer in actie. “Vervelend, want Gustavo was goed bezig”, aldus Van ’t Schip. Ook Vito van Crooij (geschorst) en Gianluca Scamacca (geblesseerd) zijn er zaterdag niet bij. Bram van Polen keert daarentegen weer terug in de wedstrijdselectie. De back stond de afgelopen twee maanden aan de kant met blessureleed. Alessandro Triapldelli is eveneens weer inzetbaar. De geschorste Van Crooij zal vervangen worden door Zian Flemming, die hersteld is van een hielblessure en gaat spelen tegen zijn oude club. “Het is fijn dat Zian vorige week al minuten heeft gemaakt. Dat was ook de planning”, wordt de coach geciteerd door de Stentor.