Van Bronckhorst reageert: ‘Barcelona zal toch iets moeilijker worden’

Feyenoord is bezig aan een uitstekende reeks en wist de laatste vijf wedstrijden op rij te winnen. Komende zondag staat voor de Rotterdammers een bezoek aan FC Emmen op het programma. Het vertrouwen bij Feyenoord is gegroeid na de zege op PSV van vorig weekeinde, zo vertelt trainer Giovanni van Bronckhorst op de persconferentie in aanloop naar het duel in Drenthe.

“De wedstrijd tegen PSV heeft ons meer opgeleverd dan alleen drie punten. Het vertrouwen is gegroeid en dat moeten we nu doortrekken naar zondag”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst. Zijn ploeg wist het inhaalduel met VVV-Venlo donderdagavond met 4-1 te winnen. “We hebben dit programma vaker gehad en hebben die ervaring ook al gehad in de Champions League en de Europa League. Uiteindelijk moet je gewoon de drie punten pakken.”

Nicolai Jörgensen zal in Emmen in ieder geval niet van de partij zijn. Eric Botteghin trainde vrijdag weer mee en is zondag mogelijk weer inzetbaar. Het is nog onduidelijk of Robin van Persie weer aan de aftrap kan staan bij de Rotterdammers. De routinier speelde donderdag zeventig minuten mee tegen VVV. “We moeten morgen bekijken hoe Van Persie ervoor staat na de wedstrijd van gisteren. Hij heeft vaker op kunstgras gespeeld en gescoord.”

“Van Persie hadden we erbij tegen PSV, omdat we hem in bepaalde scenario's nodig hadden kunnen hebben. Donderdag was de verwachting dat VVV zich zou ingraven, waardoor het meer om zijn kwaliteit ging dan om inspanning. Daarom speelde hij in de spits”, gaat Van Bronckhorst verder. Van Persie zei donderdagavond dat Feyenoord wereldwijd onverslaanbaar is.. “Die uitspraken gaan misschien wel iets te ver. Barcelona zal toch iets moeilijker worden. Het geeft nu aan dat we er gewoon heel positief instaan. We zijn blij dat we het gat hebben verkleind.”