Ten Hag: ‘Ze doen het beiden goed, maar kunnen allebei beter’

Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht dat hij zaterdagavond tegen PEC Zwolle weer kan beschikken over Hakim Ziyech. De Marokkaans international keerde na de afgelopen interlandperiode terug bij Ajax met een knieblessure en moest daardoor de wedstrijden tegen NAC Breda, AEK Athene en ADO Den Haag aan zich voorbij laten gaan. Hij is inmiddels hersteld en dat geldt ook voor Lasse Schöne. De Deen haakte in de warming-up af voor het duel met ADO, maar kan zaterdag in actie komen.

“Hakim is donderdag ingestapt in de teamtraining. Hij heeft een deel meegedaan. Als het goed is, gaat hij vandaag de hele training meedoen. Dan is hij hopelijk morgen beschikbaar. Daar ga ik van uit”, aldus Ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie op weg naar de wedstrijd van zaterdagavond in Zwolle. Ten Hag verwacht dat hij ook kan beschikken over Schöne. “Aan het begin van de week heeft hij wat minder gedaan, maar gisteren trainde hij alweer volledig mee. Lasse is helemaal geen vraagteken.”

Ten Hag: ‘Ik heb Frenkie net gesproken en hij sprak al Frans’

De trainer van Ajax ging op de persconferentie ook in op de geruchten over een aanstaande transfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain. Lees artikel

Tijdens het persmoment kwam ook de concurrentiestrijd tussen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg ter sprake. Laatstgenoemde werd tegen ADO Den Haag (5-1 winst) gepasseerd ten faveure van Huntelaar. “Dat hebben we in het kader van rotatie gedaan. Klaas-Jan heeft een heel goed seizoen tot nu toe”, legde Ten Hag uit. “Kasper hebben we na zijn blessure gebracht om in het ritme te komen. Hij had wedstrijden nodig om richting het niveau te komen waarvan wij denken dat hij dat kan halen. Hij heeft heel wat wedstrijden de kans gehad.”

De trainer van Ajax gaat per wedstrijd bekijken wie hij laat beginnen in de punt van de aanval. “Ze doen het beiden goed, maar kunnen allebei beter. Ik denk dat ze allebei aan effectiviteit kunnen winnen. We gaan het verdelen tot de winterstop”, aldus Ten Hag, die met Ajax door de overwintering in de Champions League en deelname aan de TOTO KNVB Beker een drukker programma kent dan koploper PSV. “Het is juist mooi dat we veel wedstrijden hebben. Daar groeit het team én het individu van. Zoals vorig jaar dat beviel de spelers helemaal niet.”