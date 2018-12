Arsenal moet het minstens zes maanden zonder basiskracht stellen

Rob Holding komt voorlopig niet in actie namens Arsenal. De Engelse topclub heeft vrijdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de centrale verdediger de voorste kruisband in zijn linkerknie heeft afgescheurd in de in 2-2 geëindigde wedstrijd tegen Manchester United, die the Gunners woensdagavond afwerkten op Old Trafford.

Holding moest zich in dat duel een kleine tien minuten voor de rust laten wisselen en nader onderzoek heeft uitgewezen dat de 23-jarige Engelsman een zware knieblessure heeft opgelopen. De verdediger zal in de aankomende dagen onder het mes gaan en begint dan aan een lang revalidatietraject. Zijn club laat weten dat hij waarschijnlijk tussen de zes en negen maanden nodig zal hebben om weer fit te worden.

De blessure komt voor Holding op een bijzonder slecht moment, aangezien de jonge stopper zich net begon te ontpoppen als een basisspeler onder Unai Emery. Hij hoorde de afgelopen negen competitiewedstrijden bij de eerste elf, terwijl hij vorig seizoen in totaal slechts twaalf keer in actie kwam namens Arsenal. De Londenaren namen hem in 2016 voor drie miljoen euro over van Bolton Wanderers.