Ten Hag: ‘Ik heb Frenkie net gesproken en hij sprak al Frans’

Ajax speelt zaterdagavond tegen PEC Zwolle, maar de persconferentie van Erik ten Hag in aanloop naar het duel in Overijssel ging vooral over het nieuws dat Frenkie de Jong op weg zou zijn naar Paris Saint-Germain. De trainer van Ajax zegt vrijdag tegenover de aanwezige media dat het een fantastische stap voor De Jong zou zijn.

De Telegraaf pakte vrijdagochtend uit met het bericht dat PSG bereid is 75 miljoen euro te betalen voor De Jong, die zelf een transfer naar de Franse hoofdstad ook ziet zitten. Van een deal is nog geen sprake, maar naar verluidt moeten alleen de details nog gladgestreken worden. Ten Hag zou een transfer van De Jong ook als compliment voor Ajax zien.

‘PSG betaalt Ajax 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong’

Een delegatie van PSG bracht donderdag een bezoek aan Amsterdam, waar ontmoetingen met zaakwaarnemer Ali Dursun en directeur voetbalzaken Marc Overmars stonden gepland. Lees artikel

“Het zou fantastisch zijn voor Ajax, een groot compliment aan de jeugdopleiding. Voor de verdere ontwikkeling van Ajax en de uitstraling van het Nederlandse voetbal is dit goed", aldus de oefenmeester, die ook aangeeft dat de geruchten rond De Jong al lang spelen. “Vanaf het begin van het seizoen is het een issue. Ik heb Frenkie net gesproken en hij sprak al Frans”, lacht de trainer. “Als het waar is, dan is PSG een hele mooie club. Maar er zijn nog veel meer mooie clubs.”

Zaakwaarnemer Ali Dursun en De Jong zelf benadrukten vrijdag dat er van een deal nog geen sprake is. "Er is nog geen transfer. Het is niet rond", aldus Dursun. "Frenkie blijft gegarandeerd tot de zomer bij Ajax. Ik kan er verder niets over zeggen." De 21-jarige De Jong ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.