Brands is overtuigd en haalt oude bekende van AZ naar Everton

Grétar Steinsson is de nieuwe hoofd scouting van de afdeling Europa bij Everton, zo laat de Premier League-club vrijdag weten via de officiële kanalen. De voormalig verdediger van AZ werkte sinds januari 2015 als technisch directeur van Fleetwood Town en gaat nu dus aan de slag bij de club van goede bekende Marcel Brands.

The Toffees melden dat de IJslander in zijn nieuwe functie nauw gaat samenwerken met technisch directeur Brands en Martyn Glover, hoofd scouting in het Verenigd Koninkrijk. Brands haalde Steinsson in 2005 naar Alkmaar. In de winterstop van het seizoen 2007/08 ruilde de voormalig verdediger AZ in voor Bolton Wanderers.

De 46-voudig international, die zijn loopbaan afsloot bij het Turkse Kayserispor, speelde in totaal 88 wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij 9 keer scoorde en 7 assists afleverde. Brands besloot PSV afgelopen zomer achter zich te laten voor een dienstverband bij Everton, dat momenteel op de zesde plek in de Premier League bivakkeert.