Van Bommel: ‘Wel erg snel om te zeggen dat het dan een verloren seizoen is’

PSV werd door RKC Waalwijk uit de KNVB Beker gekegeld, terwijl het inmiddels ook geen zicht meer heeft op Europese overwintering. In de Eredivisie waren de Eindhovenaren tot afgelopen weekend ongenaakbaar, maar Feyenoord maakte zondag in De Kuip een einde aan de ongeslagen status van de ploeg van Mark van Bommel. De trainer kan zich nu volledig op de strijd om de landstitel gaan richten en hoopt vrijdagavond tegen Excelsior een nieuwe stap in de goede richting te kunnen zetten.

“In de beker heb ik de verantwoordelijkheid genomen om de jongens op te stellen die ik heb opgesteld tegen RKC. Nou, we zijn niet doorgegaan. Nu blijft het kampioenschap over. Daar gaan we voor”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. “Die andere prijzen win je ook graag, maar voor de landstitel speel je altijd. Dat zijn PSV, Ajax en Feyenoord aan hun stand verplicht. Maar om nu te zeggen dat als je geen kampioen wordt, je een verloren seizoen hebt gehad, dat is wel heel erg snel.”

Van Bommel stond als speler bekend om zijn winnaarsmentaliteit en ook bij PSV staat het winnen van prijzen doorgaans ‘op één, twee en drie’. Wat betreft de trainer is het zich laten ontwikkelen van spelers echter ook erg belangrijk: “Als trainer wil je het elftal met een duidelijk idee laten spelen, waardoor je ook het individu ontwikkelt. Dat vergroot de kans op succes”, vervolgt hij zijn verhaal.

Mede door de nederlaag tegen Feyenoord begint de roep om verandering binnen de achterban steeds meer toe te nemen en de fans van PSV zouden bijvoorbeeld Érick Guttiérez graag eens in de basis zien. Zij lijken hier voor vrijdagavond echter niet op te hoeven rekenen: “We hebben dertien keer gewonnen en nu een keer verloren. Moeten we dan in de put zitten? Is het dan direct crisis bij PSV? Ik geloof niet in het tonen van een reactie. We gaan hetzelfde doen als altijd. Ik ga ook niets veranderen aan de opstelling, waarschijnlijk. We gaan op dezelfde voet verder.”