SC Cambuur zet recidivist voor derde keer in veertien maanden uit selectie

Justin Mathieu komt de rest van het jaar niet meer in actie voor SC Cambuur. De Friezen laten vrijdagochtend namelijk via de officiële kanalen weten dat de aanvaller disciplinair geschorst is. De 22-jarige buitenspeler is tot aan de winterstop niet meer welkom bij de hoofdmacht en moet tot die tijd meetrainen met de beloften.

Een reden voor de uitsluiting van Mathieu noemt Cambuur niet, maar het is niet de eerste keer dat Mathieu op een negatieve manier in het nieuws komt. De aanvaller werd in oktober vorig jaar door trainer Marinus Dijkhuizen al eens uit de selectie gezet en in maart van dit jaar ging René Hake wegens ‘het niet nakomen van afspraken’ nog over tot dezelfde maatregel.

Hake straft Mathieu nu dus opnieuw disciplinair, waardoor de teller voor Mathieu dit seizoen voorlopig op vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zal blijven staan. De aanvaller, die in de huidige voetbaljaargang vijf keer trefzeker was, is sinds juli vorig jaar actief in Leeuwarden. Cambuur pikte hem destijds op bij TOP Oss, dat Mathieu op zijn beurt een jaar eerder had overgenomen van Willem II.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscout, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie pagina.