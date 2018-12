‘Is Zidane wel de juiste keus? Hij zou alles weer op moeten bouwen’

José Mourinho staat door een dramatische seizoenstart flink onder druk bij Manchester United en in de Engelse pers wordt dagelijks gespeculeerd over een ontslag voor de Portugees. Zinédine Zidane zou een van de kandidaten zijn voor de opvolging van de oefenmeester, maar Paul Scholes weet niet of de Fransman wel de beste keuze zou zijn voor the Red Devils.

“Is Zidane wel de juiste persoon op dit moment?”, vraagt de clubicoon zich af bij BT Sport. “Hij kwam bij Real Madrid binnen bij een groep winnaars die er al helemaal klaar voor waren. Dit is een totaal andere klus: hij zou het zelfvertrouwen binnen een groep die niet goed presteert weer op zien te bouwen. Hij werkte bij Real Madrid met zoveel geweldige spelers en hoewel dat nog steeds moeilijk was, zou hij hier alles van de grond af weer op moeten bouwen.”

De twijfels van Scholes komen op dezelfde dag als het bericht van The Sun dat Mauricio Pochettino wat betreft Manchester United betreft de enige geschikte kandidaat is voor de vervanging van Mourinho. De voormalige middenvelder denkt overigens dat het vertrek van Rui Faria, sinds jaar en dag de trouwe rechterhand van zijn landgenoot, een grote invloed heeft op het teleurstellende seizoen dat de Engelse grootmacht tot nu toe doormaakt.

“Ik denk dat dat inderdaad een grote oorzaak is. Rui Faria heeft lang met hem samengewerkt, ze hebben samen bij elke club gezeten die Mourinho heeft gecoacht. Nu is hij opeens vertrokken en blijkbaar, maar dat weet ik zelf niet zeker, was hij erg belangrijk in de dagelijkse werkzaamheden bij de club. Hij is verdwenen en Mourinho ziet er zo nu en dan ook wat eenzaam uit. Ik denk dat dit een belangrijke rol speelt.”