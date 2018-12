‘Dramatisch’ duo Man United op de pijnbank gelegd: ‘Ze zijn het gedrag zat’

Paul Ince baalt van de inbreng van Paul Pogba en Romelu Lukaku bij Manchester United. De voormalig middenvelder van the Red Devils zegt dat hij verveeld begint te raken met het duo. “José Mourinho heeft het juiste gedaan door Pogba en Lukaku te passeren”, zegt de 52-voudig Engels international in gesprek met Paddy Power.

“Ze lijken in de verste verte niet geïnteresseerd in Manchester United. En ze zijn gewoon niet goed genoeg. Tegen Arsenal (2-2, red.) was de wedstrijd best wel spannend en aantrekkelijk, wat zeldzaam is voor United momenteel. Tot het moment dat Pogba en Lukaku het veld opkwamen”, doelt Ince op de remise van United op Old Trafford afgelopen woensdag.

“Lukaku scoort maar niet. Als hij geen doelpunten maakt, waar is hij dan belangrijk in? Niets. Hij brengt niets. Als je spits bent en geen doelpunten maakt, wat doe je dan op het veld? Ik weet dat zijn zelfvertrouwen laag is, maar Mourinho moet aan het team denken. Ze staan achtste in de Premier League, een schande. Het gaat om punten pakken.”

“Pogba is een ander drama. Hij was erbarmelijk tegen Southampton (2-2, red.) en verdiende geen basisplek tegen Arsenal. Prima dat hij mekkerend het veld verlaat, maar feit blijft dat hij geen plek in het elftal verdient. Pogba zou wereldklasse moeten zijn, maar is doorsnee. Als hij denkt dat hij het veld moet opkomen om domme trucjes uit te halen zodat hij de bal verliest, dan is hij een idioot.”

“Het maakt niet uit hoe groot je naam is. Niemand is te groot om gepasseerd te worden bij United. Het is zeldzaam dat de fans van United een speler uitjouwen, maar ze zijn het gedrag zat. Er zijn niet veel fans die verdrietig zouden zijn als Pogba vertrekt. Als hij wanhopig Old Trafford wil verlaten, moet hij gaan. Dat zou eigenlijk de beste oplossing voor alle partijen zijn”, aldus Ince.