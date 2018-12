‘Toen ze dat bij PSV hoorden, wreven ze zich in de handen’

Belgische clubs moeten 125.000 euro per opleidingsjaar betalen om talenten bij elkaar weg te plukken, iets wat steeds meer clubs tegen de borst stuit, meldt Het Laatste Nieuws. Buitenlandse clubs zouden zodoende een voordeel hebben, zoals partijen uit Nederland, aangezien zij minder hoeven te betalen.

Spelers jonger dan zeventien jaar kunnen in principe niet meer zomaar van club veranderen, behalve als een Commissie voor Jeugdtransfers unaniem vaststelt dat er ‘uitzonderlijke omstandigheden’ mee gemoeid zijn. Als er toch een jeugdtransfer plaatsvindt die niet met toestemming van de commissie is verlopen, moet de club die het talent overneemt, tien keer de normale jeugdvergoeding betalen, zo klinkt het.

“Enerzijds verlagen we de leeftijd voor het eerste profcontract naar vijftien jaar, om de eigen jeugd zo lang mogelijk te kunnen houden”, reageert Roel Vaeyens, sportief coördinator van Club Brugge. “Maar ondertussen werken andere regels net contraproductief. We zijn, net als Racing Genk, geen voorstander. We schieten in onze eigen voet.”

Clubs buiten België betalen 35.000 euro per opleidingsjaar minder voor Belgische talenten ouder dan vijftien jaar. Voor spelers tussen de twaalf en vijftien is dat zelfs 115.000 euro minder. “Toen ze bij PSV hoorden hoe moeilijk het zou worden voor onze clubs om binnen België talenten te gaan halen, wreven ze zich in de handen”, zo meldt een bron binnen een Belgische club.