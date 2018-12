Pröpper leeft mee met landgenoot: ‘Ik kan dat gevoel niet veranderen’

Davy Pröpper maakte vorig jaar de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion en de middenvelder groeide al snel uit tot een vaste waarde bij the Seagulls. Datzelfde geldt echter niet voor Jürgen Locadia, die PSV een halfjaar later inruilde voor de Premier League-club en het vooralsnog vooral moet doen met invalbeurten. De aanvaller sprak onlangs in een interview zijn frustratie uit over de situatie en Pröpper snapt wel waarom Locadia het zwaar heeft.

“Het is moeilijk voor hem, zeker toen hij hiernaar toekwam. Hij zag een kans om veel wedstrijden te spelen, om doelpunten te maken en om te doen wat hij ook in Nederland deed. Hij moet echter nog wat geduld hebben, zeker als je ziet hoeveel doelpunten Glenn Murray maakt (acht in vijftien wedstrijden in het huidige Premier League-seizoen, red.)”, vertelt de Oranje-international aan the Argus.

“Het is moeilijk voor hem. We proberen om hem dicht bij de groep te houden. Het is ook een gevoel in zijn hoofd, ik kan daar niets aan veranderen. Hij wil spelen en dat is normaal”, vervolgt Pröpper zijn verhaal. Locadia speelde vooralsnog achttien officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. Dit seizoen kwam hij tot nu toe negen keer in actie in de Premier League en wist hij nog niet te scoren in de competitie.

Pröpper en Locadia nemen het zaterdagmiddag met Brighton op tegen Burnley en de middenvelder hoopt dat zijn ploeg na zeges op Huddersfield Town en Crystal Palace nu door kan pakken: “We willen er een perfecte week van maken. Het zou ongelooflijk zijn om drie wedstrijden in een week te winnen en daar gaan we nu ook voor. Ik weet nog van vorig seizoen dat Burnley een fysiek sterk team heeft. Ze houden ervan om lange ballen te spelen en ze zijn gevaarlijk via standaardsituaties. Het wordt moeilijk zonder (de geschorste, red.) Shane Duffy, maar we zijn er klaar voor.”