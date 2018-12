‘Manchester United is bereid om 45 miljoen neer te leggen voor nieuwe trainer’

Manchester United is bezig aan een dramatische seizoenstart en de achterstand van the Red Devils op koploper Manchester City is na vijftien speelronden al opgelopen tot achttien punten. De baan van trainer José Mourinho staat dus flink op de tocht en vanuit Engeland wordt er al weken druk gespeculeerd over een eventuele opvolger van de Portugees.

The Sun mengt zich vrijdag in de discussie met het bericht dat Mauricio Pochettino de enige kandidaat is om Mourinho aankomende zomer op te volgen. De Argentijnse manager bevond zich al eerder op de radar van Manchester United, maar liet in 2016 nog de kans om als vervanger van de ontslagen Louis van Gaal aan de slag te gaan.

Pochettino verlengde afgelopen zomer zijn contract in Londen, maar zou niet te spreken zijn over de transferpolitiek die Tottenham in de laatste transferperiode heeft gehanteerd. The Spurs versterkten zich als enige Engelse topclub niet en Manchester United zou nu van de frustratie bij Pochettino willen profiteren door hem naar Old Trafford te halen en hem daar mede het transferbeleid laten bepalen.

Dat Pochettino een ontsnappingsclausule van 45 miljoen euro in zijn contract heeft staan en waarschijnlijk alleen voor dat bedrag mag vertrekken, zou voor de rode club uit Manchester geen probleem zijn. Door een speciale clausule in de verbintenis van Mourinho kan er namelijk voor een relatief laag bedrag afscheid genomen worden van de Portugees als United geen Champions League-voetbal speelt en met een achterstand van acht punten op nummer vier Chelsea wordt die kans steeds kleiner.