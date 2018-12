‘Vilhena staat hoog op het lijstje: Feyenoord wil minimaal tien miljoen’

AS Roma wil in januari het middenveld versterken en naar verluidt staat Tonny Vilhena prominent op het lijstje. Corriere dello Sport meldt dat de middenvelder van Feyenoord in beeld is bij de Romeinse club om in januari aan te sluiten bij Roma. Sander Berge, de Noorse middenvelder van KRC Genk, is het belangrijkste doelwit voor komende zomer.

De prestaties van de Italiaanse club vallen dit seizoen in eigen land enigszins tegen, waardoor Roma na veertien wedstrijden op de zevende plek in de Serie A is terug te vinden. Technisch directeur Monchi wil trainer Eusebio di Francesco extra mogelijkheden bieden, maar weigert 'krankzinnige investeringen' te doen in de winter.

Monchi loert op een buitenkansje en de 23-jarige Vilhena zou een goede optie zijn. Feyenoord gaat echter minimaal tien miljoen euro eisen van een geïnteresseerde partij, zo klinkt het. Ook jongelingen Hamed Junior Traorè, Soualiho Meïté en Mattias Svanberg van respectievelijk Empoli, Torino en Bologna staan op het verlanglijstje van Roma.

Vilhena, die nog tot medio 2020 vastligt bij de Rotterdammers, werd eerder ook al in verband gebracht met een transfer naar onder meer AC Milan. De vijftienvoudig Oranje-international heeft reeds 235 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord, met 35 doelpunten en 23 assists tot gevolg. Dit seizoen staat de teller van Vilhena op een goal en twee assists in zestien duels.