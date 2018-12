‘Frenkie de Jong heeft het beste gevoel bij PSG, mede door Kylian Mbappé’

Frenkie de Jong is hard op weg naar Paris Saint-Germain, zo wist De Telegraaf te melden. Mike Verweij, Ajax-watcher namens de krant, zegt in gesprek met Giel Beelen bij Radio Veronica het zeker te weten dat de middenvelder van Ajax naar Parijs vertrekt. Slechts enkele details scheiden de Oranje-international nog van de Franse topclub, zo klinkt het.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars wil nog niet spreken van een akkoord. "Dat is het gebruikelijke verhaal. Zolang niet alles op papier staat, moeten mensen een slag om de arm houden. Er moeten nog een paar details besproken worden, dus daar zou het op mis kunnen lopen. Maar Frenkie wil naar PSG, Ajax wil 75 miljoen euro en PSG is bereid dat te betalen", aldus Verweij.

‘PSG betaalt Ajax 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong’

Een delegatie van PSG bracht donderdag een bezoek aan Amsterdam, waar ontmoetingen met zaakwaarnemer Ali Dursun en directeur voetbalzaken Marc Overmars stonden gepland. Lees artikel

Doordat Manchester City vanwege perikelen rond de Financial Fair Play-regels 'een stap terug' moet zetten, greep PSG zijn kans, aldus de journalist. "Frenkie kreeg een dusdanig goed gevoel bij de club uit Parijs, mede door de inbreng van Kylian Mbappé die rechtstreeks contact met hem heeft opgenomen. Uiteindelijk heeft hij het beste gevoel bij PSG."

Verweij erkent dat de 'persoonlijke touch' meespeelt. "Ja, ze hebben tegen elkaar gespeeld in de Nations League. En Mbappé, die kan wel wat. Die heeft tegen de clubleiding van PSG gezegd: 'Wat ik nu rond me heen heb zien lopen tijdens die wedstrijden... Dit is niet normaal. Probeer hem te halen.' Als zulke spelers dat soort dingen roepen, dan wordt daar gehoor aan gegeven."

"Het liefst hadden ze dit nieuws na de winterstop gebracht of zelfs nog verder het nieuwe jaar in", aldus Verweij, die aangeeft dat ook de alom begeerde Matthijs de Ligt weggaat bij Ajax. "Maar waarheen moeten we nog uitzoeken. Er gaan er nog veel meer weg. Daar zullen Ajax-fans niet vrolijk van worden. Wat positief is, is dat Marc Overmars sinds dit seizoen de portemonnee trekt. Er zullen ongetwijfeld heel veel goede spelers terugkomen", aldus Verweij.