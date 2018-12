Arsenal-spelers in opspraak door ‘shocking scenes’ met lachgas

Alexandre Lacazette, Mattéo Guendouzi, Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil en Sead Kolasinac hebben vlak voor de start van het huidige Premier League-seizoen een heftige avond beleefd, zo meldt The Sun. De Britse boulevardkrant deelt beelden waarop te zien is hoe de spelers van Arsenal lachgas inhaleren bij een besloten champagne and vodka party.

Slechts enkele dagen voor de seizoensouverture van Arsenal in eigen huis tegen Manchester City (0-2) was het vijftal in een gelegenheid in Londen. Vooral Lacazette, Guendouzi en Özil lijken aldaar het bewustzijn deels kwijt te raken, aldus The Sun, die spreekt van shocking scenes. Henrikh Mkhitaryan en Shkodran Mustafi waren ook aanwezig op het feest, maar het staat niet op beeld dat het duo eveneens lachgas inhaleerde.

“Het leek erop alsof sommigen hun bewustzijn hadden verloren”, aldus een bron. “Özil nam het ervan en leek bewustzijn te verliezen. De jonge speler met de krullen (Guendouzi, red.) werd aangemoedigd om het ook te proberen, dat pakte nog slechter uit. Hij was volledig van de kaart en gleed naar een kant van de bank. Het was ongelooflijk om zogenaamde atleten en rolmodellen te zien die zulke risico's nemen met zulke gevaarlijke substanties.”

“Als de fans, en hun manager, dit zien, zouden ze geschokt zijn”, zo klinkt het. In de club in Londen waren ook zeventig vrouwen uitgenodigd bij de Arsenal-spelers, die uiteindelijk een rekening van circa dertigduizend euro moesten betalen. “Het werd steeds meer een gekkenhuis naarmate het gebruik van alcohol toenam. Verschillende spelers verlieten met wat vrouwen rond vier uur 's nachts de club.”