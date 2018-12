‘Toen was ik geen David de Gea, nu ben ik ook niet de keeper van RKZVC’

De kritiek op Hidde Jurjus na zijn weifelende optreden afgelopen weekeinde tegen PEC Zwolle (0-2 nederlaag) zwelt aan. De doelman van De Graafschap is met 33 tegendoelpunten de meest gepasseerde goalie van de Eredivisie, al moet ook gezegd worden dat hij de meeste doelpogingen te verwerken kreeg én de meeste reddingen heeft verricht. De buitenwacht ziet vooral dat Jurjus weinig punten pakt voor de laagvlieger uit Doetinchem.

“In de degradatiestrijd wordt een doelman vooral beoordeeld op zijn fouten”, zegt Wilfried Brookhuis vrijdag de Gelderlander. De keeperstrainer in de jeugd van NEC was in het verleden keeper van onder meer De Graafschap en weet hoe voetballen tegen degradatie voor een doelman is. “Je krijgt alle kans om je te onderscheiden. Anderzijds kan iedere fout bepalend zijn voor het wedstrijdverloop, dat zorgt voor veel druk.”

Jurjus werd door De Graafschap teruggehaald naar De Vijverberg, met meer ervaring en dus ligt de lat hoger. In zijn periode bij het gedegradeerde Roda JC Kerkrade zakte hij eveneens door de ondergrens. “Tegenslagen versterken elkaar als je niet lekker in je vel zit. Het is vooral een mentale kwestie”, denkt Brookhuis. Een keeperswissel is niet aan de orde, zo benadrukt trainer Henk de Jong. “Hidde moet de tijd krijgen om er bovenop te komen. Als dat lukt, kan hij nog heel belangrijk voor ons zijn.”

Jurjus blijft nuchter onder alle kritiek en weet dat hij beter kan. “Nu zou ik er ineens niets meer van kunnen?”, vraagt de doelman zich openlijk af in het dagblad. “Toen het goed ging was ik geen David de Gea, maar nu ben ik ook niet de keeper van RKZVC. Mijn niveau ligt ergens in het midden.”