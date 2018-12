‘Overmars zal ook het nat in zijn handen hebben, het zal heel moeilijk zijn’

Ajax zal volgend jaar zomer waarschijnlijk een bedrag van circa 75 miljoen euro ontvangen voor de naderende verkoop van Frenkie de Jong aan Paris Saint-Germain, afgaande op de laatste berichtgeving van De Telegraaf. Daarmee zou de 21-jarige middenvelder annex Oranje-international in één klap tot de op één na duurste Nederlander ooit, na Virgil van Dijk, én de hoofdrolspeler in de duurste uitgaande transfer in de Eredivisie.

Het record staat nu op naam van Davinson Sánchez, die anderhalf jaar geleden voor veertig miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur ging. Directeur spelersbeleid Marc Overmars kan waarschijnlijk dus opnieuw in zijn handen wrijven. “Marc Overmars zal handenwrijvend naar de bankrekening zitten te staren”, denkt Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, in een video-interview met het dagblad.

“Maar hij zal ook het nat in zijn handen hebben, want hij moet een vervanger voor Frenkie de Jong vinden. Dat zal wel heel moeilijk zijn. Dit soort spelers is niet één op één te vervangen”, benadrukt Driessen. “Er loopt geen tweede Frenkie de Jong rond waarvan je zegt: ‘die is iets jonger, die pakken we en die levert hetzelfde’. Daarom zijn dit exceptionele talenten die je uiteindelijk gaat missen.”

De Jong, 21 jaar, speelde vooralsnog 59 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte daarin vier doelpunten en leverde tien assists. De middenvelder, die tot medio 2022 onder contract staat, debuteerde begin september in het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Peru en maakte vervolgens indruk in onder meer de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.