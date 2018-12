Vitesse gaat nog niet in op avances: ‘Op dit moment nog geen ja of nee’

NAC Breda wil zich in januari tijdelijk versterken met Thomas Bruns en Khalid Karami, zo meldt De Telegraaf. Het tweetal komt bij Vitesse weinig in de plannen van Leonid Slutsky voor en voelt dan ook veel voor een winters vertrek uit Arnhem. Bruns moet genoegen nemen met invalbeurten, terwijl Karami nog geen minuut in de Eredivisie speelde.

BN/De Stem maakte afgelopen week al melding van de interesse in Bruns vanuit Breda en schreef ook dat de middenvelder niet een overstap binnen Nederland maar naar het buitenland ambieerde. Technisch directeur Marc van Hintum houdt nog in het midden of een verhuur van een of beide spelers bespreekbaar is. “Daar zeggen we op dit moment nog geen ja of nee over”, zegt de sportbestuurder vrijdag.

“Pas na de laatste wedstrijd voor de winterstop ga ik samen met onze trainer Leonid Slutsky zitten en bekijken we wat wel of niet mogelijk is op het gebied van verhuur”, verklaart Van Hintum. “We hebben nogal wat blessures gehad dit seizoen en willen onszelf niet in de problemen brengen door een speler te laten gaan die we achteraf nog hard nodig hadden.”

Bruns en Karami maken deel uit van een verlanglijst die is opgesteld door de kerngroep die het technische beleid in Breda bepaalt en waarvan Pierre van Hooijdonk, trainer Mitchell van der Gaag, technisch commissaris Cor van Rooij en manager jeugdopleiding Tim Gilissen deel uitmaken. Ook Bart Ramselaar staat of stond op deze lijst, maar PSV wil geen medewerking verlenen aan een verhuur en de middenvelder zelf staat ook niet te springen om in Breda tegen degradatie te spelen.