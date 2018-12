‘Ik verwacht zelf dat hij vlak na de winterstop een kans krijgt bij PSV’

Érick Gutiérrez was afgelopen zomer dé absolute topaankoop van PSV voor dit seizoen, maar maanden na dato wacht de middenvelder uit Mexico nog altijd op zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Mark van Bommel stelde Gutiérrez alleen minimaal negentig minuten op in de twee wedstrijden in de KNVB Beker, waarin PSV inmiddels klaar is. Zowel in de Eredivisie als in de Champions League moet hij het met invalbeurten doen.

De discussie over Gutiérrez wordt steeds actueler in verband met de mindere periode van Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro, plus het feit dat de Mexicaan goed was voor drie goals en twee assists in slechts 164 minuten Eredivisie-voetbal. "Dat mensen kritiek hebben op mijn spelers, dat kan”, zei Van Bommel donderdag. “Maar ik zal mijn spelers altijd beschermen. Wij moeten gewoon aan onze speelwijze blijven werken en op dezelfde weg blijven doorgaan.”

Daniel Reyes van het Mexicaanse Claro Sports weet dat Gutiérrez geduldig op zijn kans zal wachten. “Het is een slimme jongen die niet snel klaagt. Hij weet dat hij bij PSV op een moment terechtkwam dat het middenveld goed stond”, vertelt de journalist in gesprek met de NOS. “Gutiérrez zegt gewoon geconcentreerd verder te gaan en te wachten op zijn kans. Meer kan hij ook niet doen.”

“Maar ik denk dat er binnenkort wel wat gaat veranderen”, vervolgt Reyes. “Hendrix kan beter verdedigen, terwijl Gutiérrez beter kan aanvallen. Tegen Feyenoord was dat verschil heel erg duidelijk. Ik verwacht zelf dat Gutiérrez vlak na de winterstop zijn kans krijgt.” De twaalfvoudig international annex boezemvriend van Hirving Lozano tekende afgelopen zomer een contract dat hem tot medio 2023 in Eindhoven houdt.