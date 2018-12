Naderende transfer Frenkie de Jong wordt werelddeal voor Willem II en RKC

Bij Willem II en RKC Waalwijk zal het nieuws rondom de verwachte transfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain medio 2019 met gejuich zijn ontvangen. De verkoop van de 21-jarige middenvelder aan Ajax, in 2015, leverde de Tilburgse club destijds een schamel bedrag op, maar men bedong tegelijkertijd een fors doorverkooppercentage.

In de onderhandelingen tussen Willem II en directeur voetbalzaken Marc Overmars werden de handen geschud bij een doorverkooppercentage van vijftien procent, schrijft De Telegraaf vrijdag. Als De Jong daadwerkelijk voor 75 miljoen euro naar het Parc des Princes verkast, dan kan men in Tilburg en Waalwijk een fors bedrag tegemoetzien. Ter vergelijking: de begroting van Willem II bedraagt circa elf miljoen euro.

Brabantse media maakten afgelopen zomer melding van een doorverkooppercentage van niet vijftien maar tien procent. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf ging De Jong in 2015 voor drie ton naar Ajax, maar het Brabants Dagblad schreef eerder dat hij voor het symbolische bedrag van 1 euro naar Amsterdam vertrok. De Tilburgse club huurde tegelijkertijd vier spelers van de hoofdstedelingen.

Omdat De Jong vijf jaar deel uitmaakte van de gemeenschappelijke jeugdopleiding met RKC Waalwijk sprak Willem II een verdeelsleutel met de streekgenoot af: Willem II krijgt zestig procent van het bedrag, RKC veertig procent. Van de vermeende transfersom van 75 miljoen euro die Paris Saint-Germain naar verluidt wil betalen, gaat eerst nog een verplichte solidariteitsbijdrage van vijf procent af: 3,75 miljoen euro. Van het bedrag dat over blijft, 71,25 miljoen euro, mogen Willem en RKC zodoende tien of vijftien procent verdelen, afhankelijk van welk percentage op waarheid berust.

De opbrengst voor Willem II en RKC zal nog hoger uitvallen, want ook een fors deel van de solidariteitsbijdrage gaat naar de twee Midden-Brabantse clubs, die tussen 2009 en 2014 samenwerkten op jeugdgebied. Het gaat in dit geval vanaf een twaalfde levensjaar om een bedrag van 125.000 euro per seizoen tot en met een vijftiende levensjaar. Daarna bedraagt de opleidingsvergoeding 250.000 euro per seizoen tot hij de leeftijd van 23 jaar bereikt. Ook Ajax kan dus een percentage tegemoetzien.