Sem Steijn schrijft geschiedenis in Eredivisie: ‘Niet omdat hij mijn zoon is’

VVV-Venlo kon het donderdagavond in Rotterdam niet bolwerken tegen Feyenoord. Het team van Maurice Steijn verloor met duidelijke cijfers: 4-1. VVV, dat zondag tegen FC Groningen aantreedt, bezet nu de achtste plek op de ranglijst, met negentien punten uit veertien wedstrijden. Steijn baalde van de nederlaag in De Kuip.

“We stonden eigenlijk heel goed georganiseerd, maar toen gaven we opeens twee doelpunten weg”, analyseerde Steijn na afloop, in gesprek met FOX Sports. “We hadden niet afgesproken om extra te gaan verdedigen. Je weet dat je teruggedrongen gaat worden, maar dat hadden we wel wat meer tegen kunnen gaan. Elke keer als we de bal hadden, waren we hem zo weer kwijt.”

Jerold Promes was berust in de nederlaag tegen Feyenoord. “Er zat gewoon niet meer in, Feyenoord was vandaag te sterk”, stelde de verdediger annex captain van de Limburgers. “Natuurlijk kom je hier om goed te voetballen, maar goed verdedigen hoort daar wel bij. Maar verder kunnen we onszelf hier niet al te veel verwijten.”

Steijn ging na afloop ook in op het inbrengen van zijn zoon Sem, die met zeventien jaar en negentien dagen de jongste debutant ooit is voor VVV in de Eredivisie. “Dat doe ik niet omdat hij mijn zoon is. Hij heeft het echt zelf afgedwongen. We hebben ook veel blessuregevallen. Het moment was gewoon daar. Het is een mooi moment als je je zoon ziet debuteren. Natuurlijk doet dat je goed als je je eigen vlees en bloed op het veld ziet dartelen tussen de grote mannen.”

"Het maakte mij echt niet uit dat we met 4-1 achter stonden. Onder je vader debuteren in de Eredivisie, dat willen toch alle jongetjes? Het is een droom om hier te mogen debuteren', zei Steijn junior, die dit seizoen door ADO Den Haag in Venlo is gestald om onder de vleugels van vader Maurice ervaring op te doen. Steijn senior nam liefst drie A-junioren mee naar Rotterdam. Evert Linthorst debuteerde in de basis, Simon Janssen en zijn zoon mochten in de slotfase invallen.