Feyenoord vindt aansluiting bij PSV en Ajax: ‘Ik vind dat ik nog meer kan doen’

Feyenoord heeft weer aansluiting gevonden bij PSV en Ajax. Vier dagen na de winst op koploper PSV was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ook te sterk voor VVV-Venlo: 4-1. Feyenoord heeft de achterstand op de Eindhovenaren donderdagavond zo teruggebracht tot zeven punten; het gat met Ajax bedraagt vijf punten. De Rotterdamse club dient zich zo weer voorzichtig aan als outsider in de titelstrijd.

Kort na rust tekende Sam Larsson voor de 3-0, na doelpunten van Tonny Vilhena en Robin van Persie in de eerste helft. De Zweedse linksbuiten schoot een kwartier voor tijd ook de 4-1 binnen, waarmee Larsson onderstreepte dat hij steeds beter zijn draai begint te vinden. Hij vindt dat hij beter kan. "Natuurlijk ben ik blij met mijn doelpunten, maar ik vind dat ik nog meer kan doen. Ik ben nog wat slordig, ook weer vandaag.”

“Maar goed, dat kan gebeuren. In wedstrijden zoals deze is er niks aan de hand”, gaf Larsson in gesprek met FOX Sports te kennen. Van Bronckhorst toonde zich na de zege een tevreden man. "De intentie vandaag was goed, dat moet de basis zijn. De eerste helft was het baltempo heel hoog, al hadden we soms wat sneller van kant kunnen wisselen. We hebben deze wedstrijd dikverdiend gewonnen, al had de score nog wat verder kunnen uitvallen.”

“Pas rond de twintigste minuut gingen we het spel spelen wat we moeten laten zien. Voorin was het snel en afwisselend, achterin over het algemeen goed georganiseerd." Het vizier van Feyenoord kan nu worden gericht op de uitwedstrijd van komende zondag tegen promovendus FC Emmen.