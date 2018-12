Feyenoord kruipt richting top twee na vierklapper tegen ‘angstgegner’

Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo donderdagavond eenvoudig omgezet in een zege. Het duel, dat op 4 november in de eerste minuut werd gestaakt vanwege het uitvallen van de lichtmasten, werd dankzij treffers van Tonny Vilhena, de teruggekeerde Robin van Persie en dubbelslag van Sam Larsson met 4-1 gewonnen door de nummer drie. Feyenoord kruipt dankzij de overwinning dichter richting Ajax en PSV, al hebben de nummers twee en één respectievelijk een voorsprong van vijf en zeven punten.

Voorafgaand aan het duel had Feyenoord van alle Eredivisie-clubs die het minimaal vijf keer heeft ontmoet alleen tegen Ajax (23 procent) een lager winstpercentage dan tegen VVV-Venlo: 36 procent. Desondanks werd het donderdag nooit spannend in De Kuip. Feyenoord domineerde van meet af aan, terwijl VVV zich moest beperken tot tegenhouden. Hoewel Feyenoord in de eerste twintig minuten te weinig deed met het balbezit, was het vanwege het veldoverwicht wachten op het openingsdoelpunt van de thuisploeg. Halverwege de eerste helft zorgde Steven Berghuis voor het eerste echt gevaarlijke moment, toen een laag schot van de buitenspeler net naast ging.

Zes minuten later brak Feyenoord toch de ban: na een pass van Jordy Clasie nam Nils Röseler de bal slecht aan op de borst, waardoor Tonny Vilhena uit een moeilijke hoek raak kon volleren: 1-0. Niet veel later volgde via Van Persie de margeverdubbeling. De routinier kegelde raak uit een corner en zette Feyenoord zo op rozen. Na de 2-0 nam de ploeg van Giovanni van Bronckhorst geen gas terug en bleef VVV onmachtig in aanvallend opzicht.

Voor rust werd niet meer gescoord, maar het duurde na rust niet lang voordat het publiek weer kon opveren. VVV gaf veel ruimte weg en in de 55ste minuut dartelde Larsson langs het strafschopgebied, alvorens met het rechterbeen de korte hoek te vinden. Het was voor de Zweed de eerste keer sinds oktober 2016, toen hij nog voor sc Heerenveen speelde, dat hij scoorde in twee opeenvolgende competitieduels. Justin Bijlow hoefde tot op dat moment eigenlijk niets te doen, maar uit het niets maakte VVV op prachtige wijze de 3-1. Op aangeven van Peniel Mlapa schoot Tino Susic van afstand knap raak in de linkerhoek, buiten bereik van Bijlow.

VVV werd vervolgens wat brutaler en Feyenoord had niet meer de controle die het voor rust had. Niettemin kregen de Limburgers geen serieuze kansen op de aansluitingstreffer. Een kwartier voor tijd besliste Larsson het duel definitief: via doelman Lars Unnerstall ging de bal over de lijn na zijn harde schot vanbinnen het strafschopgebied. Feyenoord zocht nog naar een vijfde treffer en werd enkele keren gevaarlijk via invaller Luis Sinisterra, maar het bleef bij 4-1. Bij VVV mocht Sem Steijn, de zoon van trainer Maurice, nog zijn debuut maken in de Eredivisie. Met zijn zeventien jaar en negentien dagen werd hij de jongste Eredivisie-speler ooit van VVV.