Nieuwe positie voor Willems: ‘Toen de trainer het vroeg, was ik verbijsterd’

Jetro Willems wordt sinds kort ingezet als centrale middenvelder bij Eintracht Frankfurt. In de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0), vorige week donderdag in de Europa League, verving hij de zieke Jonathan de Guzmán met verve, waarna de ex-speler van PSV zondag in het competitieduel met VfL Wolfsburg (1-2 nederlaag) ook 28 minuten lang als invaller op het middenrif speelde. Het verzoek van trainer Adi Hütter verbaasde Willems aanvankelijk, zo geeft hij toe aan BILD.

Dit seizoen heeft Willems geen vaste basisplaats bij Frankfurt. Hij speelde nog maar acht wedstrijden in de Bundesliga, waarvan vijf als invaller. Nota bene Filip Kostic, de voormalig smaakmaker van FC Groningen, werd begin dit seizoen omgeturnd van buitenspeler tot opkomende linksback en die transformatie pakte goed uit. Het betekende evenwel dat er voor Willems minder perspectief was op die positie. Trainer Hütter ziet in de 24-jarige Rotterdammer echter iemand die op meerdere plekken uit de voeten kan.

"Toen de trainer op de dag voor de wedstrijd (tegen Olympique Marseille, red.) naar me toekwam en zei dat ik op het middenveld zou spelen, was ik verbijsterd", blikt Willems terug. "'Waarom op het middenveld?', vroeg ik. De trainer gaf aan dat hij ervan overtuigd was dat ik dat kon. Hij vindt me een all-rounder. Daarna was het prima voor mij. Het belangrijkste is om aan spelen toe te komen, waar op het veld dan ook. Ik heb geprobeerd om mijn taken goed uit te voeren op het middenveld."

Of Willems een middenvelder blijft, weet hij nog niet. "Het is vooralsnog slechts een optie. Maar waarom zou het niet iets voor de toekomst kunnen zijn?", vraagt hij zich openlijk af. En hoewel hij dit seizoen niet zoveel speelt als hij zou willen, peinst Willems er niet over om een transferverzoek in te dienen. "Ik ben nog niet naar de club gestapt met de boodschap dat ik weg wil. Ik bevind me niet in een positie om dat te zeggen. Ik denk op dit moment niet aan een vertrek." In de zomer van 2017 vertrok hij voor een bedrag van zes tot zeven miljoen euro van PSV naar Frankfurt. Sindsdien kwam hij tot 31 competitieduels.