De Jong geeft diepte-interview: ‘Misschien blijf ik bij Ajax’

Frenkie de Jong sluit niet uit dat hij nog een seizoen bij Ajax blijft. De middenvelder wordt vrijwel dagelijks met de grootste clubs van Europa in verband gebracht, maar heeft nog geen plannen om de Eredivisie te verlaten. "Ik wil dit seizoen goed afsluiten met Ajax, daarna zullen we het zien", vertelt hij in een uitgebreid interview met The Guardian. "Misschien blijf ik nog een jaar bij Ajax, misschien ga ik weg. Ik weet het niet zeker."

De Jong noemt het 'lastig' om te zeggen wat er gaat gebeuren. Hij heeft een contract tot medio 2022, maar wordt tegelijkertijd voortdurend geconfronteerd met geruchten over de belangstelling van onder meer Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München. "Ik besteed er geen aandacht aan. Ik hoor de verhalen ook, maar ik wil dit seizoen gewoon goed afsluiten", benadrukt de viervoudig Oranje-international. De Jong gaat liever in op voetbalinhoudelijke vragen, al verbaast het de Ajacied dat een journalist van de Engelse kwaliteitskrant überhaupt interesse heeft in zijn mening. "Het is bizar dat mensen als jij helemaal uit Engeland komen vliegen voor mij."

De Jong wordt door de krant 'geruststellend normaal' en 'bescheiden' genoemd. Hij wordt opnieuw gevraagd naar de vergelijking met Johan Cruijff, maar legt uit dat hij het niveau van de overleden voetballegende nooit zal aantikken. De mensen die de vergelijking trekken, zo legt De Jong uit, zien overeenkomsten tussen hun speelstijlen maar niet per se in hun kwaliteiten. "Ik heb video's van hem gezien en hij was ongelooflijk goed. De manier waarop hij aan de bal was, zijn spelinzicht...", aldus het 21-jarige talent. In zijn vrije tijd kijkt De Jong ook graag naar de grote sterren van tegenwoordig, en dan met name de middenvelders.

"Ik houd ervan om naar de grote spelers te kijken: de spelers die technisch goed zijn en het spel begrijpen. Ik bekijk hoe zij zich bewegen op het veld. Ik kijk naar de jongens van Barcelona, van Manchester City en Jorginho bij Chelsea. Er zijn zoveel spelers van wie ik kan leren", legt hij uit. The Guardian stipt vervolgens aan dat Jorginho dit seizoen wel wordt bekritiseerd, omdat hij te weinig bescherming zou bieden voor de achterste linie van Chelsea. "Je moet ook tackelen", weet De Jong. "Je moet je defensieve taken uitvoeren, maar ik vind Jorginho wel een speler met een visie, die het spel begrijpt."

Ondertussen merkt De Jong dat hij zelf een eigen speelstijl heeft, die hij met weinig middenvelders deelt. "Normaal gesproken passen middenvelders de bal vooral, maar ik dribbel ook. Mensen zeggen dat ik veel risico neem, maar dat zie ik zelf niet zo. Ik lijd niet zoveel balverlies", stelt hij. De Jong was vorig seizoen de speler met de hoogste passzuiverheid (91,5 procent) en relatief de meeste succesvolle dribbels (90,3 procent) en hij is dan ook niet van plan om zijn stijl aan te passen. "Al sinds ik jong ben, speel ik zo. Ik denk niet dat het goed zou zijn om daarin te minderen. Ik ben doorgebroken in het eerste elftal met dezelfde speelstijl die ik als jochie had."

"Waarom zou ik dat nu aanpassen?", vraagt de jeugdexponent van Willem II zich af. "Sommige mensen stellen dat je volwassen moet spelen, maar het spel van Lionel Messi is ook volwassen. Hij is simpelweg te goed voor iedereen. Hij kan langs iedereen dribbelen en daardoor lijken zijn tegenstanders de kinderen. Op het veld speel ik op intuïtie, maar ik denk ook veel na over het spelletje. Als ik aan de bal kom, denk ik niet meteen: dit is wat ik ga doen, al gebeurt het soms wel zo", vertelt De Jong.

"De meeste goede spelers spelen op basis van hun intuïtie. Iedereen heeft dat een beetje, maar ik weet niet of het aan te leren is. Soms komt er ook planning bij kijken op het veld. Ik zoek altijd de mogelijkheid om te passen. Ik kijk altijd naar mijn teamgenoten: 'Staat hij vrij?' Als je dat weet, dan weet je al wat je moet doen. Maar soms verandert de situatie en moet je toch je intuïtie gebruiken. Ik probeer, als ik de bal krijg, een beeld te hebben van waar iedereen staat. Dat is voor een middenvelder een van de belangrijkste dingen."